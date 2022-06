Fisco: Confindustria,instabile e costoso,zavorra lo sviluppo (2)

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Confindustria - ha spiegato la direttrice generale - sostiene da anni "due proposte che darebbero un contributo fattivo al mai chiuso cantiere delle semplificazioni: in luogo della faticosa, per tutti, rincorsa delle emergenze, dovremmo elaborare, in tempo di "pace", una disciplina quadro delle misure fiscali da introdurre in caso di calamità o eventi straordinari, con procedure attuative già declinate e concordate tra le diverse amministrazioni; dovrebbe essere, poi, inderogabile il ricorso alle analisi di impatto sulla regolamentazione vigente, prima dell'introduzione di un nuovo adempimento a carico dei contribuenti". "Sono solo due dei possibili antidoti - spiega - a quel continuo affastellarsi di norme che ha generato un sistema disorganico ed inefficiente".

L'esame di Confindustria del dl fisco evidenzia anche "pochissime le misure per le imprese". "Così il quadro normativo non migliora e gli adempimenti non diminuiscono - afferma Mariotti - Serve più semplificazione. In questo contesto, il DL Semplificazioni - così come formulato - non è in grado di fornire un valido sostegno alle imprese, né di imprimere un impatto decisivo su adempimenti e quadro normativo di riferimento. Il provvedimento consta, in totale, di 47 articoli; meno di 30 sono le norme propriamente fiscali e, tra queste, quelle dedicate alle imprese si contano sulle dita di una mano e vestono il "cappello" della semplificazione misure che si limitano ad integrare precedenti disposizioni o che ne definiscono più chiaramente gli ambiti di applicazione". (ANSA).