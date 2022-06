Fisco: Confindustria, mancano correttivi su extra-profitti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nel decreto con le semplificazioni fiscali "mancano correttivi al contributo ExtraProfitti e norme sul trattamento iva dei derivati che evitino alle imprese stravolgimenti procedurali e rischio sanzioni".E' quanto ha affermato il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti in audizione alla Camera sul Dl fisco. "Bene alcuni interventi in materia di aiuti di Stato, R&S farmaci o società di comodo - aggiunge - ma, d'altro canto è anche importante evidenziare la mancanza di una norma che inquadri definitivamente la natura IVA dei differenziali monetari generati dai contratti derivati, necessaria per evitare alle imprese stravolgimenti delle procedure interne o il rischio di incorrere in sanzioni". (ANSA).