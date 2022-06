;Fisco: commercialisti, decreto Semplificazioni migliorabile

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Pollice in su del Consiglio nazionale dei commercialisti in merito al decreto Semplificazioni fiscali, sebbene possa esser "migliorabile in sede parlamentare con ulteriori misure che rendano il provvedimento più organico".

Secondo il consigliere nazionale della categoria delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, "servono ulteriori semplificazioni soprattutto in materia di tenuta dei registi contabili, società tra professionisti, bonus edilizi e applicazione delle deduzioni Irap sul costo del personale".

Sulla tenuta e conservazione dei registri contabili con sistemi elettronici, il professionista spiega che la proposta della categoria è quella di "esplicitare l'ambito applicativo della norma di semplificazione, così da superare alla radice i dubbi interpretativi emersi sul piano applicativo e le conseguenti paradossali difficoltà che ne conseguono". I commercialisti chiedono "che non solo la tenuta di qualsiasi registro contabile in formato elettronico, ma anche la loro conservazione sia in ogni caso considerata regolare se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui sistemi elettronici ed esibiti agli organi verificatori".

Quanto, poi, alle Società tra professionisti (Stp), l'obiettivo dei commercialisti è quello di "garantire alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale previsto per le attività imprenditoriali", e andrebbe previsto "un regime opzionale per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa".

A seguire, la proposta sul sisma bonus è quella di "superare l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate, secondo cui la tardiva presentazione dell'asseverazione ad inizio lavori determina sempre un effetto preclusivo del diritto a beneficiare dell'agevolazione, allineando tale effetto preclusivo al termine di 90 giorni dalla fine dei lavori che caratterizza anche la disciplina relativa all'Ecobonus". E, infine, "sempre in materia di bonus edilizi, la categoria propone "una procedura per l'annullamento delle comunicazioni per l'opzione cessione del credito/sconto in fattura". (ANSA).