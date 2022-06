Equo compenso: respinti quasi tutti gli emendamenti al ddl

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - In Commissione Giustizia al Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti, è passata la linea del centrodestra: FdI, Lega e FI hanno ritirato, infatti, oggi pomeriggio, i loro emendamenti al testo (per favorirne una rapida approvazione), mentre Pd, Iv e M5s ne hanno mantenuti alcuni (una quindicina in tutto), quasi tutti votati e respinti.

Con il centrodestra, infatti, si sono espressi a sfavore gli esponenti di Alternativa C'è e Italexit, la parlamentare dell'Svp Julia Unterberger si è astenuta, così come il rappresentante di Leu Pietro Grasso. La Commissione, fa sapere all'ANSA il presidente dello stesso organismo, il senatore leghista Andrea Ostellari, è stata aggiornata a domani per la conclusione del voto sulle pochissime proposte di modifica rimaste. Il ddl è arrivato a palazzo Madama in seconda lettura, dopo il via libera della Camera nell'ottobre del 2021 ed è frutto dell'unificazione di iniziative legislative di FdI, Lega, Fi e M5s. (ANSA).