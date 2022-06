Confindustria, sui bonus si distinguano errori in buona fede

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Occorre intervenire sulle sanzioni amministrative per l'utilizzo improprio dei crediti d'imposta distinguendo bene chi commette errori in buona fede da chi tenta la frode". E' quanto afferma la direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti in audizione alla camera sul Dl Fisco. "Va rimarcata la necessità di intervenire parallelamente sull'attuale impostazione del regime sanzionatorio amministrativo dell'indebita compensazione di crediti d'imposta - afferma - In particolare, per i crediti di imposta aventi natura agevolativa, è urgente ricondurre a maggiore precisione la distinzione, in ambito sanzionatorio amministrativo, tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti, da rintracciare nella sussistenza o meno di un intento frodatorio, come precisato anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione e come ben definito in campo penal-tributario". (ANSA).