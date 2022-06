++ Inps: dal 2012 quasi 300mila artigiani in meno ++

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - In dieci anni in Italia si sono persi quasi 300mila artigiani passati tra il 2012 e il 2021 da 1,86 a 1,58 milioni- E' quanto emerge dall'Osservatorio dell'Inps su artigiani e commercianti secondo il quale il calo del 2020 è solo l'ultimo di un decennio che ha visto costantemente scendere gli iscritti in questa categoria. Nel 2021 si è registrata la prima lieve ripresa con circa 5mila unità in più del 2020, anno di inizio della pandemia. Tra gli artigiani nel 2021 vi è una marcata prevalenza di titolari che con 1.472.264 iscritti costituiscono il 92,9% del totale. Gli uomini sono l'80,7% del totale. (ANSA).