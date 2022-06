Unioncamere: ricchezza tutta made in Italy per medie imprese

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Ricchezza tutta 'made in Italy' per le medie imprese industriali italiane che si dimostrano tuttavia molto aperte ai mercati internazionali: è quanto mette in evidenza XXI Rapporto a loro dedicato da Unioncamere, Area Studi Mediobanca e Centro Studi Tagliacarne.

Un aspetto peculiare delle medie imprese, si legge, riguarda il fatto che ricchezza e occupazione sono prodotte prevalentemente in Italia: l'88,2%, infatti, non ha una sede produttiva all'estero e solo il 3% realizza in stabilimenti stranieri oltre il 50% dell'output. Il tema del re-shoring appare quindi di poca rilevanza per queste aziende che, invece, partecipano attivamente alle catene globali del valore: l'88,8% si avvale infatti di fornitori stranieri, ottenendo in media il 25% delle proprie forniture. Inoltre, la quota di vendite destinata all'estero è pari al 43,2% del fatturato. (ANSA).