Unioncamere: medie imprese stimano ricavi +6,3% nel 2022 (2)

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il 47,2% delle medie imprese ha risolto il passaggio generazionale mentre il 17,4% lo sta affrontando, ma non ha terminato il processo, per 1 impresa su 4 il processo o non è perfezionato o rappresenta un vero ostacolo e un 32,5% delle medie imprese coglie nel passaggio generazionale l'occasione per inserire manager esterni.

Il 59% delle medie imprese punta sul PNRR: il 40% si è già attivato sui progetti a supporto diretto dei sistemi imprenditoriali, mentre il 19% ha in programma di farlo. C'è però un altro 41% che non pensa di avvantaggiarsi delle opportunità previste nel Piano.

Oltre agli investimenti green e digitale, il 62% investe nel welfare aziendale, il 61% coinvolge i propri dipendenti nella attività di innovazione (nuovi processi, prodotti e modalità organizzative aziendali, ecc.), il 51% nella qualità delle relazioni umane e il 51% collabora con il settore della cultura per aumentare il benessere del territorio.

Sul campo tuttavia restano sfide importanti, tra cui quella della governance. Alcune buone pratiche hanno diffusione ancora limitata: il codice di autodisciplina è adottato dal 35,3%, la presenza di consiglieri indipendenti nel board è limitata al 24,8%, l'esistenza di un Ceo esterno alla famiglia ricorre nel 16,8% dei casi.

L'incertezza geopolitica mette a rischio la continuità delle forniture e le medie imprese intendono porvi rimedio attraverso un mix di diversificazione del numero dei fornitori (79,7%) e di aumento di quelli di prossimità (29,8%), anche nazionali (27,4%). (ANSA).