Simest: nominato il nuovo Cda, Salzano confermato presidente

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - L'assemblea degli azionisti di Simest (gruppo Cdp) ha nominato oggi il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica per il triennio 2022-2025.

Pasquale Salzano, direttore Affari europei e internazionali di Cassa depositi e prestiti, è stato confermato alla presidenza con deleghe, tra l'altro, in materia di supervisione dell'attuazione delle linee di indirizzo strategico e programmatico; di rapporti istituzionali e internazionali; di comunicazione e di attività di studio e ricerca. Gli altri consiglieri, fa sapere una nota, sono: Regina Corradini D'Arienzo (designata alla carica di amministratore delegato); Barbara Giacomello Beltrame; Federica Diamanti; Guido Grimaldi; Roberto Rati e Roberto Rio.

L'assemblea degli azionisti, prosegue la nota, "nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori, ha ringraziato i consiglieri uscenti, in particolare l'ad Mauro Alfonso, per l'impegno profuso e per i positivi risultati raggiunti". (ANSA).