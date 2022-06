Professioni: Massimo Cerri presidente Ordine ingegneri Roma

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - La lista guidata da Massimo Cerri ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, il più grande d'Europa (conta circa 23.000 professionisti tecnici iscritti, ndr), per il quadriennio 2022-2026. "Un ringraziamento va ai colleghi che ci hanno sostenuto, esprimendo la loro preferenza nei nostri confronti, a Carla Cappiello, presidente uscente dell'Ordine, e a tutto il suo Consiglio, per quello che hanno realizzato in questi anni. Nostro obiettivo è proseguire il percorso fin qui intrapreso, costruendo un Ordine inclusivo e moderno, che sappia rispondere alle esigenze degli iscritti".

Gli eletti, oltre a Cerri, sono Stefania Arangio, Fabrizio Averardi Ripari, Michele Colletta, Maria Elena D'Effremo, Alessandro Fuschiotto, Marco Ghimenti, Giorgio Martino, Giovanni Nicolai, Marialisa Nigro, Micaela Nozzi, Paolo Reale, Silvia Torrani, Mauro Villarini, Alfredo Simonetti. Nei prossimi giorni, recita una nota, infine, si svolgerà l'insediamento dei nuovi consiglieri dell'Ordine degli ingegneri di Roma e Provincia. (ANSA).