Del Vecchio: Unioncamere del Veneto, perdiamo uomo simbolo

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - "Il mondo economico e imprenditoriale veneto e non solo, perdono un faro. Leonardo Del Vecchio è stato e resta il simbolo di un uomo che ha forgiato la propria storia, la propria azienda, la propria fortuna con caparbietà, impegno, sacrificio, visione. Un grande esempio anche di umanità e spirito illuminato per tutti gli imprenditori e le imprenditrici e per le aziende del nostro territorio". Lo afferma Mario Pozza, presidente Unioncamere del Veneto. (ANSA).