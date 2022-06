Del Vecchio: Fdi, addio ad un difensore del made in Italy

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "La storia personale e imprenditoriale di Leonardo Del Vecchio si intreccia in modo indissolubile con la provincia di Belluno. La scommessa - vinta - di poter costruire un'impresa di dimensioni mondiali partendo da Agordo è stata un esempio che ha stimolato decine di imprenditori del nostro territorio.

Sicuramente Del Vecchio è stato un alfiere del made in Italy e un difensore della nostra economia, ma di lui ricordiamo con ammirazione la grandissima attenzione che ha sempre prestato al benessere aziendale e familiare dei propri dipendenti". Così i parlamentari di Fratelli d'Italia, sen. Luca De Carlo e on.

Marco Osnato, sulla morte del patron della Luxottica. (ANSA).