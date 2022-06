Del Vecchio: consulenti lavoro, varò il welfare 'su misura'

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - I consulenti del lavoro "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, 'patron' del gruppo Luxottica e presidente del gruppo Essilux, protagonista da oltre sessant'anni della scena imprenditoriale italiana", ricordando che "correva l'anno 2017 quando Del Vecchio, alla guida dell'azienda che conquistò negli anni il settore dell'occhialeria, varò il welfare "su misura" dei bisogni e delle esigenze dei lavoratori. Affidandosi ad un'indagine sulle opinioni dei propri dipendenti, riuscì a realizzare un programma di welfare aziendale con il lavoratore al centro". Lo si legge in una nota, in cui la presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale Marina Calderone scrive che è stato "un imprenditore che ha sempre creduto che i risultati migliori si raggiungono con la passione per il proprio lavoro, la tenacia e il lavoro di squadra. Il mondo dell'imprenditoria italiana perde uno straordinario rappresentante, un uomo visionario, che ha messo al centro della sua organizzazione il valore delle persone, il legame emozionale con l'azienda ed il senso di comunità", si legge infine. (ANSA).