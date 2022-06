Cna Federmoda porta studenti e stilisti in passerella

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Cna Federmoda investe sul futuro degli stilisti torinesi collaborando per la prima volta con tre primari istituti torinesi chiamati a formare le nuove generazioni di designer, nell'abbigliamento e nell'alta gioielleria. Sfileranno a fianco di sette stilisti professionisti emergenti del fashion nella sfilata Made in Italy, curata da Cna Federmoda in occasione della settima edizione della Torino Fashion Week, evento ideato da TModa, in programma a Villa Sassi dal 6 al 14 luglio.

"È la prima volta che la settimana della moda torinese, sostenuta sin dal suo esordio, nel 2016, dalla Cna Torino e dalla Camera di commercio, coinvolge gli studenti ed è un bel segnale che questo accada dopo due anni di pandemia che hanno limitato non solo le libertà personali, ma anche le potenzialità della didattica" spiega il segretario della Cna Torino, Filippo Provenzano. "I giovani sono il nostro futuro, garanzia di continuità nella moda come negli altri comparti della manifattura torinese. E le nostre imprese, i nostri stilisti hanno bisogno anche del confronto con le nuove generazioni per rimanere al passo con i tempi, per meglio comprendere l'evoluzione dei gusti e degli stili di vita che un abito o un accessorio moda sono chiamati a interpretare" aggiunge Nicola Scarlatelli, presidente Cna Torino.

Anche quest'anno la Torino Fashion Week si svolgerà in contemporanea con il B2b Torino Fashion Match, organizzato da Unioncamere Piemonte e dalla Camera di commercio di Torino in qualità di partners della rete Enterprise Europe Network. I B2b sono gratuiti e aperti a tutte le imprese piemontesi del comparto fashion e si svolgeranno, su appuntamento al Mercato Centrale Torino di piazza della Repubblica nei giorni 7, 8 e 9 luglio. (ANSA).