Fisco: obbligo Pos dal 30 giugno, se non si ha scatta multa

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Multe in vista per commercianti e professionisti che da giovedì non permetteranno i pagamenti elettronici tramite Pos. Il 30 giugno scattano infatti le nuove regole previste dall'ultimo decreto Pnrr, che per negozianti, artigiani e studi professionali prevedono non più solo l'obbligo di accettare i pagamenti con carta, ma anche l'applicazione di sanzioni in caso di mancato adeguamento alla normativa.

Il decreto ha anticipato di sei mesi l'entrata in vigore delle multe (più volte previste ma sempre rimandate). Per chi rifiuta il pagamento elettronico è prevista una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione.

