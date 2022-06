Fisco: Confedilizia, ok taglio cuneo ma anche tasse immobili

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Il cuneo fiscale va ridotto, dicono il presidente della Confindustria e diversi leader politici.

Giusto. Si farà o meno, ciò che va notato è la differenza con le tasse sugli immobili: andrebbero ridotte, ma bisogna difendersi ogni giorno dal loro aumento. E gioire se questo esito viene scongiurato. Occorre, invece, invertire la tendenza. Vogliamo sentire dagli stessi leader politici che 22 miliardi l'anno di patrimoniale Imu - indeducibile dal reddito e spesso su immobili invendibili e inaffittabili - sono troppi, che va introdotta una cedolare secca sugli affitti di negozi e uffici, che bisogna smetterla di tassare persino i canoni di locazione commerciale non percepiti, e via elencando". Lo afferma in una nota il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. "Gli immobili, insomma, non devono essere visti come limoni da spremere ma come semi per la crescita e per lo sviluppo.

Attendiamo fiduciosi che qualcuno batta un colpo", conclude.

