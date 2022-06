Fisco: Codacons, attenzione ad 'escamotage' su obbligo Pos

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Attenzione agli 'escamotage'. E' l'avvertimento lanciato dal Codacons in vista dell'entrata in vigore, giovedì 30 giugno, delle multe su chi non accetta i pagamenti elettronici.

Le disposizioni, infatti, spiega l'associazione dei consumatori che ritiene comunque "una battaglia storica" quella sulle carte, "escludono l'obbligo di pagamento con il Pos in caso di oggettiva impossibilità tecnica: il commerciante che dichiara di avere il Pos fuoriuso (per un guasto tecnico o quando il terminale non ha linea) non è passibile di sanzione.

Non solo. Per essere in regola con la nuova norma, - prosegue il Codacons - esercenti e professionisti potrebbero limitarsi ad accettare anche un unico circuito e una sola tipologia di carta di debito (per esempio il bancomat) e una sola di credito, restringendo così il diritto degli utenti a pagare con Pos".

La norma, poi, "rischia di essere difficilmente praticabile, dal momento che un numero elevato di segnalazioni contro i commercianti disubbidienti potrebbe mettere in crisi le autorità preposte ad eseguire controlli ed elevare sanzioni. Senza contare che una multa da 30 euro per chi non si adegua alle disposizioni sul Pos rischia di determinare una situazione paradossale per cui il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'esercente scorretto avrebbe un costo superiore al valore della sanzione, con un evidente danno le casse erariali", conclude il presidente Codacons, Carlo Rienzi. (ANSA).