Fisco: Assoutenti, bene multe Pos ma eliminare costi

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Bene per Assoutenti il provvedimento che introduce dal 30 giugno una multa per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti con bancomat o carte di credito. "Tutte le misure fin qui introdotte per incentivare i pagamenti elettronici si sono rivelate fallimentari, proprio perché non prevedevano alcuna misura punitiva per chi rifiutava di accettare carte o bancomat - spiega il presidente Furio Truzzi - Il solito pasticcio all'italiana che ora potrebbe essere superato dall'introduzione di sanzioni nei confronti di esercenti e professionisti. Va però sottolineato che i costi legati al Pos a carico dei commercianti restano tuttora elevati: è necessario azzerare del tutto le commissioni interbancarie e gli altri balzelli richiesti agli esercenti", conclude Truzzi.

(ANSA).