Welfare: rinnovato e ampliato centro disabili nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - È stata inaugurata a Montecreto, nel modenese, 'La Casa della Mariola', il centro residenziale per adulti con disabilità fisiche e mentali situato nella frazione di Acquaria, che torna alla cittadinanza ampliato e rinnovato, offrendo anche nuovi servizi di accoglienza diurna. A fare gli onori di casa il sindaco di Montecreto, Leandro Bonucchi, che ha condiviso il momento di festa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

L'intervento nasce dalla necessità di accorpare alla 'Casa della Mariola' i servizi della struttura diurna 'Bucaneve 2' di Poggioraso (Sestola): in questo modo 'La Casa della Mariola' diviene un centro misto dedicato alla gestione della disabilità psico-fisico-mentale medio-grave. Con un bando, all'inizio del 2018 il Comune di Montecreto ha affidato il progetto di rinnovo e ampliamento della struttura alla cooperativa sociale 'Domus Assistenza', che si è impegnata per la costruzione di un nuovo edificio, a proprie spese, da realizzare su un terreno comunale nella zona del campo sportivo di Acquaria. In cambio ha ottenuto il comodato gratuito del terreno per 25 anni. L'investimento è stato di circa 2 milioni, e ulteriori 570mila euro sono stati donati dalla Fondazione di Modena (ex Fondazione Cassa di Risparmio di Modena). Allo scadere dei 25 anni il terreno tornerà in uso al Comune di Montecreto, a cui sarà inoltre conferita la proprietà dello stabile. La nuova struttura dispone di 20 posti letto, 16 dei quali accreditati dalla Regione, e ulteriori 9 posti per utenti diurni, anch'essi accreditati. Nel centro lavoreranno oltre 30 operatori professionali. (ANSA).