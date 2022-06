Simest: Salzano, pronto sostegno imprese per impatto Ucraina

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Dal 12 luglio Simest è pronta ad aiutare le imprese italiane esportatrici il cui fatturato ha risentito particolarmente del conflitto in Ucraina". Il presidente di Pasquale Salzano lo dice alla platea del convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. "Inoltre - aggiunge - a partire dalla seconda metà di settembre, sarà operativo un ulteriore strumento per supportare anche quelle imprese i cui approvvigionamenti sono fortemente dipendenti dalle aree interessate dal conflitto e che quindi sono state costrette a rivolgersi ad altri mercati, con conseguenti forti rincari dei prezzi e importanti flessioni dei ricavi". In campo, "finanziamenti a tasso agevolato (rimborso a tasso zero) e quota a fondo perduto fino al 40%. "Le risorse sono a valere sul Fondo 394" gestito in convenzione col ministero degli Esteri. (ANSA).