Pil: Istat, revisioni sono prassi, garanzia di qualità

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - La recente revisione del dato sul Prodotto interno lordo del primo trimestre, comunicato il 31 maggio scorso, "rientra nella prassi di stima dei Conti Nazionali pubblicati regolarmente dall'Istituto". Lo precisa l'Istat in una nota, ricordando che la stima completa dei conti economici trimestrali ha fatto registrare una crescita del Pil dello 0,1% in termini congiunturali, e del 6,2% in termini tendenziali, in rialzo rispetto alla stima preliminare del 29 aprile, che mostrava una diminuzione congiunturale dello 0,2% e un aumento tendenziale del 5,8%.

Dal lato dell'offerta, il miglioramento della stima è dovuto ai nuovi dati raccolti, principalmente per il settore dei servizi, delle costruzioni e, in misura più limitata, degli altri comparti industriali, spiega l'Istituto. Oltre alla revisione di tre decimali del primo trimestre 2022, le revisioni hanno riguardato il terzo trimestre del 2021 (da +2,5 a +2,6%), il primo trimestre del 2021 (da +0,3% a +0,2%) e il terzo trimestre del 2020 (da +16,1 a +16,0%).

Secondo l'attuale politica di revisione i dati destagionalizzati e grezzi relativi al comunicato del 31 maggio sono rivisti a partire dal primo trimestre del 2018. I nuovi tassi di crescita sono coerenti con i conti economici annuali pubblicati l'1 marzo 2022. Le revisioni dei conti nazionali "sono una prassi in tutti i paesi europei e a livello internazionale, e rappresentano una garanzia di qualità della statistica ufficiale", specifica ancora l'Istat. (ANSA).