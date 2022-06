Pil: Istat, revisioni sono prassi, garanzia di qualità (2)

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - L'Italia non è infatti l'unico Paese che ha fatto revisioni sul Pil del primo trimestre: la Francia ha rivisto le sue stime da 0 a -0,2%; la Spagna da 0,3% iniziale a +0,2%. "Avendo tali revisioni carattere di routine, sono possibili ulteriori revisioni nei rilasci dei futuri trimestri - aggiungono da Via Balbo - Sempre in Italia, si fa presente come, in un periodo caratterizzato da forte volatilità, la stima del primo trimestre 2021 fornita a 30 giorni, risultasse pari a -0,4%, successivamente rivista a +0,1%. Alla luce della revisione, la crescita acquisita per il 2022 è ora pari al 2,6%, mentre il livello del prodotto non è ancora tornato ai valori precedenti la crisi innescata dalla pandemia".

L'Istat tiene quindi a sottolineare che, "in accordo con quanto stabilito dal Codice delle statistiche europee, dal Quality Assurance Framework of the European Statistical System (QAF) e dalle ESS Guidelines on Revision Policy for PEEIs, viene perseguito il costante impegno a garantire il pieno rispetto delle linee guida sulle politiche di revisione, adottate da tutti i Paesi europei". (ANSA).