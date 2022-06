Inps: al via nuovo Civ, 1 luglio prima riunione

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il nuovo Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps nominato con DPCM il primo giugno 2022 si insedierà il primo luglio. In rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore privato sono stati nominati: Roberto Ghiselli (Cgil), Francesco Rampi (Cgil), Valeria Picchio (Cisl), Angela Maria Caracciolo (Cisl), Fabio Porcelli (Uil) , Paolo Mattei (Ugl), Rosario Giuseppe Meli (Confsal) e Domenico Colaci (Cisal).

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore pubblico sono stati nominati Gregorio Tito della Cgil e Ignazio Ganga della Cisl. In rappresentanza dei datori di lavoro del settore privato sono stati nominati Pierangelo Albini (Confindustria), Guido Lazzarelli (Confcommercio), Giorgio Cappelli (Confesercenti), Gaetana Pagano (Confagricoltura), Antonio Zampiga (Confcooperative-Legacoop-AGCI).

In rappresentanza della parte datoriale pubblica sono stati nominati: Claudia Trovato designata dal Ministro del lavoro d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno e Nicola Giancarlo Poggi designato dalla Conferenza Unificata In rappresentanza dei lavoratori autonomi sono stati nominati: Leo Fiorito (Coldiretti) e Riccardo Giovani (Confartigianato-Csa-Casartigiani). In rappresentanza dei lavoratori del settore dello spettacolo è stata nominata: Silvia Simoncini (Cgil) mentre in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dello spettacolo è stato nominato Giovanni Morleo (Confindustria). (ANSA).