Fisco: Renzi, chi propone patti ha fatto Quota 100 e Rdc

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Chi viene a parlare di patto sul lavoro per la fine della legislatura sono quelli che hanno fatto Quota 100, che è una vergogna, che hanno fatto il Reddito di cittadinanza, che è uno scandalo, e che hanno fatto dei superbonus una mangiatoia per chi non ha rispettato le leggi: 5,6 miliardi di truffe allo stato sono uno scandalo. Sono antipatico, brutto e dico le cose male ma la verità storica di questo Paese è che negli ultimi anni c'è chi le cose per le imprese e il lavoro le ha fatte e chi ha fatto i sussidi, l'assistenzialismo e le truffe. Quando andate a votare, per favore, pensateci". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi parlando al 51/mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori.

"Noi siamo pronti ad una battaglia elettorale incentrata sul lavoro ma attenzione a ottobre dobbiamo essere in grado di dare una mano davvero a chi non arriva alla fine del mese", ha aggiunto Renzi che ha concluso: "È una vergogna che una Repubblica fondata sul lavoro venga fondata sui sussidi".

(ANSA).