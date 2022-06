Fisco: Mollicone (Fdi), risorse Rdc per taglio cuneo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Come ha ribadito Giorgia Meloni con i giovani di Confindustria abolire il Reddito di Cittadinanza è una necessità. Ci troviamo d'accordo con il presidente Di Stefano. Quei miliardi devono essere usati per finanziare il taglio del cuneo fiscale per le aziende in modo da facilitare le assunzioni e migliorare la vita dei lavoratori e degli imprenditori. Dalle forze di maggioranza come Italia Viva vi è una profonda contraddizione: sostengono il governo che mantiene il reddito e le misure di rifinanziamento dello stesso, ma promuovono referendum. Solo FDI è coerentemente contro il reddito di cittadinanza". Lo dichiara il responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone.

