Fisco: Lepri, Lega sbaglia anche le tabelline su 5xmille

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Resisi conto di aver fatto arrabbiare tutto il Terzo settore con la proposta di legge Rufa, già approvata al Senato e in corso di discussione alla Camera, ieri i capigruppo Molinari e Romeo hanno provato a mettere una toppa. La Lega - hanno annunciato - ha presentato un emendamento alla loro proposta di legge (come dire che la rinnegano) per istituire un ulteriore 3x1000 dell'Irpef da destinare alle Forze dell'ordine attraverso un fondo da 10 milioni di euro, senza quindi intaccare i fondi per il terzo settore. Peccato che per finanziare un eventuale ulteriore 3x1000 ci vorrebbero almeno 300 milioni di euro, visto che oggi il 5x1000 ne impiega oltre 500. Ma si sa, più che il merito a loro interessa la propaganda. Tornando invece al merito e qualora dovesse eventualmente andare avanti la proposta Rufa, il PD ha presentato un emendamento ben più serio: aumentare il fondo del 5x1000 di 25 milioni, riservando l'incremento alla nuova prevista destinazione, senza quindi ridurre in alcun modo le risorse complessive per gli enti di Terzo settore." Lo dichiara l'onorevole Stefano Lepri, responsabile nazionale PD per il Terzo settore. (ANSA).