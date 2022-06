Autotrasporto: Confartigianato Fvg,gasolio +15%,camion fermi

(ANSA) - UDINE, 25 GIU - Le 2.000 imprese dei trasporti e i loro 5.000 addetti in Friuli Venezia Giulia sono "vessati" dai "vertiginosi" rincari dei carburanti: solo nell'ultimo mese + 15% un litro di gasolio; +250% il costo del gas liquefatto, e raggiunge il 300% l'additivo AdBlue, "essenziale per i mezzi". A lanciare l'allarme è Stefano Adami, capogruppo di Confartigianato Trasporti Fvg.

"Con i prezzi del gasolio alle stelle - afferma in una nota - sarà difficile per chiunque continuare a lavorare. E' urgente che il governo intervenga ancora con misure specifiche a sostegno del comparto dell'autotrasporto". Adami riferisce che "queste percentuali hanno già prodotto un fatto reale, visibile a fine di ogni giornata: l'azzeramento del margine di profitto di molte imprese, che sono costrette a fermare i propri mezzi.

Inevitabili le conseguenze su lavoratori e servizi legati alla fornitura del materiale via gomma".

Il capogruppo di Confartigianato rilancia la necessità dei tre interventi "chiave" già più volte suggeriti dall'associazione di categoria: "Serve un tetto massimo al prezzo del carburante e bisogna mettere fine alla speculazione rafforzando i controlli antifrode in atto".

"Lo sconto di 25 centesimi alla pompa, come sostenuto sin dalla sua prima applicazione - ribadisce Adami - è inefficace.

Il comparto è ancora in attesa del decreto che renda attuativa l'erogazione dei 500 milioni a favore dell'autotrasporto italiano stabiliti dal decreto 50/2022 del maggio scorso".

