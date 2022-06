Sicilia:Confcommercio,buono il testo unico esaminato all'Ars

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - "Il testo unico per il commercio, esaminato dalla commissione Attività produttive dell'Ars, è un importante passo avanti, dal momento che raccoglie buona parte delle istanze delle associazioni di categoria e che consentirà una opportuna riorganizzazione del mondo del commercio che negli ultimi anni è profondamente cambiato". Lo dice Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia, insieme ai presidenti provinciali di Confcommercio: Patrizia Di Dio (Palermo), Pietro Agen (Catania), Pino Pace (Trapani), Elio Piscitello (Siracusa), Giuseppe Caruana (Agrigento), Maurizio Prestifilippo (Enna e Caltanissetta), Carmelo Picciotto (Messina) e lo stesso Manenti (Ragusa); dopo che il testo è stato esitato dalla competente commissione dell'Ars.

"Facciamo appello - prosegue Manenti - al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché, e a ogni singolo deputato regionale affinché, con responsabilità e attenzione, possa essere completato in fretta il percorso di questa nuova legge regionale che attende da troppo tempo di essere definita e che è necessaria per ridare vitalità a un comparto fin troppo penalizzato negli ultimi anni di pandemia".

(ANSA).