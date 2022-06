Sanità: Pd,"farsa su mancato accordo Coop per Ps Senigallia"

(ANSA) - ANCONA, 24 GIU - "Spiace davvero assistere alla trasformazione dei problemi della sanità senigalliese, che nessuno ha mai negato, in una vera e propria farsa. Spiace e preoccupa, perché in gioco c'è la salute e, in alcuni casi, perfino la vita delle persone". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi che parla di "ennesimo rumoroso fallimento confezionato dal tandem Acquaroli-Olivetti, ovvero la mancata conclusione dell'accordo con una delle due cooperative per la copertura del servizio di Pronto soccorso durante i mesi estivi, è la più limpida manifestazione del dilettantismo imperante sia all'interno nella giunta regionale che di quella comunale".

"Abbiamo denunciato per mesi il rischio che Senigallia, replicando quanto già avvenuto lo scorso anno, giungesse alla stagione estiva impreparata a soddisfare i servizi sanitari per migliaia di cittadini e turisti, compresi quelli essenziali. - afferma Mangialardi - L'amarissima situazione venutasi a creare al Pronto soccorso ne è la tragica conferma. E purtroppo rischia di non finire qui, a causa di altri reparti in grave sofferenza" (ANSA).