Pmi: torna GammaDonna, candidature fino all'11 luglio

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Tempo fino all' 11 luglio per le candidature al Premio GammaDonna destinato alle imprenditrici (founder, co-founder, oppure socie attive con ruoli manageriali) che si siano distinte per aver innovato con prodotti, servizi, processi o modelli organizzativi all'interno della propria azienda, con almeno due bilanci alle spalle.

L'appuntamento per l'evento di premiazione è per il 30 settembre 2022 sul main stage dell'Italian Tech Week. (ANSA).