Pensioni: Salvini, presenteremo proposta su 'Quota 41'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GIU - "Se il Parlamento non interviene, il primo gennaio prossimo torna in vigore la legge Fornero, che vuol dire 66 o 67 anni di età per andare in pensione, e in un momento di crisi economica e sociale" che sarà "ben più importante" nei prossimi mesi, "ingabbiare il mondo del lavoro e milioni di italiani nella legge Fornero sarebbe una follia. Noi stiamo lavorando per lasciare come opzione 'Quota 41'". Così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato sul palco del Festival del lavoro a Bologna rispondendo a una domanda su un bilancio di 'Quota 100' e su come pensa di mandarlo avanti.

"Presenteremo la nostra proposta al presidente Draghi settimana prossima. La certezza è che tornare a vincoli e paletti della legge Fornero in un momento di crisi economica sarebbe un disastro per i sessantenni ma sarebbe un enorme ostacolo per i ventenni e per l'ingresso nel mondo del lavoro". (ANSA).