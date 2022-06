Pensioni: Bombardieri (Uil), sul tema Governo in letargo

(ANSA) - POTENZA, 24 GIU - Sul tema delle pensioni "mi pare che il Governo sia andato in letargo. È ora che si svegli e che dia delle risposte perché le persone che lavorano hanno diritto di sapere come costruire il loro futuro". lo ha detto oggi a Potenza, il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del secondo congresso regionale della Uil Basilicata.

"Io - ha sottolineato il leader della Uil - vedo tante proposte estemporanee, aspetto che il Governo dica cosa pensa di fare sulle pensioni. Alla fine di questo anno ci sarà un altro gradone di cinque anni, c'era un confronto avviato al quale il Ministro del lavoro ha dato risposte, si erano anche trovate intese per dare risposte a giovani, alle donne e ai lavori usuranti", ha concluso Bombardieri. (ANSA).