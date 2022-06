Nasce Blinkoo, prima social media community di viaggi

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Video brevi di talent ed influencer professionisti, ma anche di appassionati di viaggi che raccontano esperienze autentiche e luoghi ancora da scoprire, per dare vita a un servizio verticale che accompagna tutte le fasi di organizzazione di un viaggio 'in proprio'. E' quanto prevede Blinkoo, il nuovo social network che a meno di sei mesi dal suo primissimo rilascio sugli store, ha raccolto 2,5 milioni da investitori privati, di cui 1 milione in due mesi grazie a una campagna di equity crowdfunding.

Oggi conta quasi 10mila video di consigli di viaggio realizzati da un network di oltre 430 content creator di cui 70 professionisti traveller accreditati e aggrega una community di oltre 50mila viaggiatori, spiega la società. "Dopo la pandemia, la voglia di viaggiare è aumentata: vogliamo essere lontani dal turismo di massa e valorizzare quei territori meno conosciuti, permettendo ove possibile anche una 'destagionalizzazione' del turismo", spiega il fondatore di Blinkoo, Smeraldo Meminaj, aggiungendo che "sulle mete più ambite e conosciute, diamo sempre una esperienza di viaggio diversa, portando in luce gli aspetti più sorprendenti e nuovi del luogo". (ANSA).