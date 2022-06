Mise: Pmi innovative, da creazione fondo erogati 3,9 mld

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sono online i dati su Startup e Pmi innovative relativi al primo trimestre del 2022. I report elaborati dal ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale, confermano l'andamento positivo di crescita registrato nel 2021. Nel primo trimestre 2022, le operazioni che sono state perfezionate con l'erogazione di credito verso una Pmi innovativa - informa il Mise - sono 5.196, circa trecento in più rispetto al quarto trimestre del 2021. Le operazioni hanno riguardato 1.372 imprese. L'ammontare effettivamente mobilitato è pari a 1,6 miliardi di euro, con un incremento di quasi 150 milioni di euro rispetto ai dati di fine dicembre 2021.

Dall'inizio dell'operatività al primo trimestre 2022 sono stati complessivamente erogati finanziamenti per circa 3,9 miliardi a favore di Startup innovative, Pmi innovative e incubatori certificati attraverso 18.324 operazioni con copertura del Fondo di garanzia.

Sul territorio, la parte del leone la fa la Lombardia. "La Lombardia si conferma regione centrale per le Startup innovative italiane - si legge nella nota Mise - con il 27% del totale nazionale, in particolare la sola provincia di Milano pesa per il 18,9% con 2.720 Startup attive." Con un ampio stacco, segue la provincia di Roma con 1.555 Startup, il 10,8% del totale nazionale. (ANSA).