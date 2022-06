Italtel: Cisl, inaccettabile nuova procedura di Cig

(ANSA) - PALERMO, 24 GIU - "Abbiamo appreso che è intenzione dell'azienda aprire una nuova procedura di cassa integrazione per 8 mesi e un ulteriore esubero di 200 unità, di cui 150 già previsti precedentemente dal piano concordatario. Per noi questa è una richiesta irricevibile, non siamo disponibili a intraprendere nessuna discussione in questo senso, senza garanzie e certezze sul futuro dei lavoratori e senza prospettive serie di sviluppo che riguardano la società e il sito di Carini". Lo dicono Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani e Agostino Ciuffoli Rsu Fim Cisl dopo l'incontro che si è tenuto ieri in video conferenza con il Ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Italtel.

"È inconcepibile - spiegano - come le scelte industriali portate avanti negli ultimi anni da parte di Italtel non abbiano ancora portato dei risultati operativi. Da troppi anni a pagarne le conseguenze sono soltanto i lavoratori. Ci aspettavamo che l'ingresso della nuova compagine societaria (Gruppo PSC, Fondo Clessidra e TIM), avrebbe portato a un rilancio vero di Italtel.

Ci aspettavamo che fosse chiaro quali fossero gli obiettivi, che per noi devono rimanere rilancio e crescita".

La Fim aggiunge: "La notizia di PSC in concordato, pur non mettendo a rischio Italtel in questo momento, ci preoccupa perché investimenti e prospettive sono dettati anche dalla proprietà di cui il gruppo PSC è il maggiore azionista. I piani industriali non possono prevedere soltanto esuberi e tagli.

Siamo disposti al confronto, ma su altre basi, che prevedano investimenti su tecnologia e risorse umane". (ANSA).