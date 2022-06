Istat: Confesercenti, dati da spia rossa per i consumi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Il caro energia e l'impennata dei prezzi iniziano ad incidere sulle famiglie, in uno scenario che tende a modificarsi velocemente e con crescente incertezza".

Così Confesercenti, commenta in una nota i dati Istat sul clima di fiducia. Il calo per i consumatori, si legge in una nota," accende una preoccupante spia rossa rispetto ai comportamenti e alle disponibilità di spesa per il futuro delle famiglie: incognite che rischiano di bloccare, ancora una volta la crescita dei consumi interni e provocare l'avvitamento dell'economia". "L'unica strada è quella del sostegno al reddito" e delle misure per contenere i prezzi energetici.

(ANSA).