Istat: Confcommercio, sulla fiducia indicazioni discordanti

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Quadro caratterizzato da incertezza e contraddizioni, in cui si combinano segnali di debole ottimismo da parte degli imprenditori, soprattutto dei servizi, a fronte di una marcata contrazione del sentiment delle famiglie. L'impatto della dinamica dei prezzi su aspettative e atteggiamenti dei consumatori non può che farsi sentire in misura progressiva e crescente". E' il commento dell'Ufficio studi di Confcommercio ai dati Istat sulla fiducia. Dai dati arriverebbero "indicazioni discordanti tra le attese di aumento dei prezzi, i timori per l'occupazione e le dichiarate crescenti opportunità di risparmio".

L'ufficio studi indica che "non si può escludere" che ci saranno "comportamenti molto più prudenti verso i consumi, con la conseguenza di rendere più complicata, nei prossimi mesi, la buona tenuta dell'economia registrata nella prima parte dell'anno in corso, nonostante che i servizi di mercato, come racconta il clima di fiducia delle imprese, mostrino una buona intonazione attuale e prospettica". (ANSA).