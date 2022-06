Gas: Scholz, sfida difficile, accelerare import extra russo

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Siamo tutti molto attenti alla difficile sfida che si collega alle importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Per questo motivo, oltre a imporre sanzioni per il carbone e il petrolio, abbiamo anche intrapreso tutte le azioni possibili per sviluppare le nostre infrastrutture in modo da poter importare gas anche da altri Paesi Naturalmente la questione deve essere ulteriormente accelerata". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al secondo giorno del Consiglio europeo, interpellato in particolare sull'ipotesi che la Russia interrompa del tutto le forniture di gas all'Europa. (ANSA).