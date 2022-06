Fisco: scoperti 27 evasori totali in un anno e mezzo a Lodi

(ANSA) - LODI, 24 GIU - La Guardia di finanza di Lodi, nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, ha individuato 27 evasori totali, per un'evasione fiscale, riguardo alla sola Iva, stimata in oltre 42 milioni di euro. Settantasei invece i lavoratori in nero o comunque irregolari scoperti nello stesso periodo, con sanzioni per 14 datori di lavoro.

Il bilancio fornito dal comandante provinciale, col. Sergio Demichelis, in occasione della cerimonia per il 248esimo di fondazione del Corpo evidenzia anche 61 denunce penali per reati tributari, con proposte di sequestro del profitto di evasione e frodi fiscali per 15 milioni di euro.

Riguardo all'evasione, inoltre, i reparti lodigiani hanno contestato complessivamente la sottrazione dalle imposte di 120 milioni di euro, oltre a 28 milioni di Iva, 70 milioni di Irap e due milioni e mezzo di ritenute previdenziali non versate. Di sei milioni il totale dei crediti fiscali inesistenti portati in compensazione. Sul fronte degli aiuti statali per la ripresa dopo la pandemia, sono state denunciate sei persone, e sono stata accertate per ora frodi per 88mila euro. Mentre è di 21 milioni di euro il totale delle contestazioni di frodi per altri incentivi pubblici alle imprese. In collaborazione con le altre istituzioni del Lodigiano, la Guardia di finanza sta definendo un protocollo di controlli per gli investimenti che saranno attuati con il Pnrr. (ANSA).