Fisco: Bagnasco (Fi) bene norma su biliardini

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "L'approvazione al Senato del maxi emendamento al Pnrr bis che 'salva' i biliardini e i calcio balilla è un'ottima notizia. Per primo ho chiesto al governo, con una interpellanza urgente, di rivedere la norma che equiparava giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, agli apparecchi come video-lottery e AWP o slot dei bar. Una equiparazione irragionevole che trasformava giochi di puro intrattenimento per grandi e piccoli in una pericolosa minaccia.

Sono soddisfatto, ora attendiamo l'approvazione definitiva del provvedimento alla Camera". Lo scrive in una nota Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Sociali a Montecitorio. (ANSA).