Commercio estero: Istat, sale ancora export, +4,7% a maggio

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "A maggio 2022 prosegue, ininterrotta da inizio anno, la crescita congiunturale dell'export verso i paesi extra Ue trainata in particolare dalle vendite di beni strumentali e intermedi", per l'Istat che registra una crescita dell'export italiano del 4,7% rispetto ad aprile e un lieve calo per le importazioni (-0,8%).

Su base annua, la crescita dell'export segna una decisa accelerazione (+26,2%, era +11,9% ad aprile) e dipende per un terzo dall'incremento delle vendite verso gli Stati Uniti (+42,6%). L'import registra una crescita tendenziale più intensa (+67,9%), anch'essa diffusa a tutti i raggruppamenti e molto elevata per energia (+182%). (ANSA).