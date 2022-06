Commercio estero: Istat, sale ancora export, +4,7% a maggio (2)

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - L'incremento su base mensile dell'export riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione dei beni di consumo non durevoli (-0,9%), ed è determinato in particolare dalle maggiori vendite di beni strumentali (+7,6%) e beni intermedi (+7,0%).

Dal lato dell'import, la diminuzione congiunturale è dovuta soprattutto alla flessione degli acquisti di energia (-3,2%).

Diminuiscono anche gli acquisti di beni strumentali (-2,8%) mentre aumentano, con intensità diverse, le importazioni di beni di consumo durevoli (+11,6%) e non durevoli (+2,4%) e beni intermedi (+0,7%).

Anche su base annua l'aumento delle esportazioni è diffuso a tutti i raggruppamenti. Risulta "particolarmente accentuato per energia (+116,2%)". A maggio 2022 si rilevano aumenti su base annua dell'export verso la maggior parte dei principali paesi partner extra Ue27; i più ampi riguardano Turchia (+58,4%), paesi Opec (+42,8%) e Stati Uniti (+42,5%). Le vendite verso Russia (-9,5%) e Cina (-9,1%) risultano ancora in calo.