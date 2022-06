Commercio estero: Istat, deficit energia a quasi 40 miliardi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Il deficit energetico si amplia sensibilmente raggiungendo nei primi 5 mesi dell'anno quasi 40 miliardi". Lo sottolinea l'Istat nei dati sul commercio estero dell'Italia con i Paesi extra europei a maggio e aggiungendo che "l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici è elevato e in aumento rispetto a un anno prima".

Nel mese di maggio il disavanzo commerciale con i paesi extra Ue è di 637 milioni, a fronte di un avanzo di 4,78 miliardi dello stesso mese del 2021, e il deficit energetico è di -8,68 miliardi (un anno prima era -2,91 miliardi). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, pari a 8,04 miliardi, "è elevato e in aumento rispetto a maggio 2021" (7,69 miliardi), sottolinea l'istituto di statistica. (ANSA).