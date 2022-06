Camera: lunedì audizione Guerra e Ruffini su fisco

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Lunedì 27 giugno, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, le Commissione riunite Bilancio e Finanze nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3653 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2022 recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, svolgono le audizioni di: rappresentanti di Confartigianato e CNA; rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e della Consulta nazionale dei CAF; sottosegretaria di Stato per l'economia e delle finanze Maria Cecilia Guerra; direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

(ANSA).