Camera commercio,Premio Roma per i migliori pani e formaggi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Cerimonia di premiazione dei vincitori dell'edizione 2022 del Concorso 'Premio Roma' per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali e del Concorso 'Premio Roma' per i migliori formaggi. I due concorsi di eccellenza sono promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare) in sinergia con il sistema delle Camere di Commercio del Lazio e in collaborazione con Arsial Sono oltre 150 le aziende che hanno partecipato ai due concorsi Al Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno - diciassettesima edizione - hanno partecipato 50 aziende provenienti da 10 regioni italiane che hanno presentato oltre 180 prodotti.

Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori formaggi "Premio Roma", giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione, a cui hanno partecipato 103 aziende: 35 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 15 di cui 4 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 27 imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 9 regioni (principalmente Campania, Emilia Romagna e Sardegna); consolidata la partecipazione delle imprese estere, con 41 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dalla Finlandia e dalla Lituania. (ANSA).