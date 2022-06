C. Conti: agevolazioni distorsive, fisco sia equo (2)

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "I buoni risultati sul fronte del gettito del 2021 non devono ridurre l'urgenza di ridefinire un sistema tributario equo, condiviso e orientato alla crescita. - ha scandito Flaccadoro - Un ridisegno su cui è impegnato il Parlamento e di cui, come si è detto, è parte fondamentale il sistema dei controlli. Una riforma nel cui ambito dovrebbe trovare posto la revisione delle procedure di riscossione, al fine di superare le gravi difficoltà esistenti. Lo richiede la complessità del sistema: ne rappresenta un esempio il crescente fenomeno delle compensazioni che nel 2021 hanno raggiunto i 68,6 miliardi. Lo richiede la necessità di garantire l'efficacia degli interventi attivati a fronte di un rilevante impegno finanziario: il riferimento non può che essere al complesso sistema dei bonus edilizi che, destinati a interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, ha comportato fino al febbraio scorso compensazioni per oltre 2 miliardi e ha visto comunicare nel biennio 2020-2021 all'Agenzia delle entrate prime cessioni di crediti e sconti in fattura per oltre 38,4 miliardi. Nel ridisegno del sistema dovrebbe più in generale trovare spazio la revisione delle agevolazioni. Da tempo, infatti, è stato evidenziato come le spese fiscali costituiscano un elemento di distorsione del prelievo - configurando in molti casi dei benefici non giustificati per gruppi specifici di soggetti, con effetti distributivi non sempre auspicabili - e allo stesso tempo comportino una perdita di gettito rilevante, che si quantifica in alcuni punti di Pil.

Lo richiede, infine, - ha concluso - la stessa sostenibilità di misure che, proprio nelle fasi più difficili come quella che attraversiamo deve poter concentrare gli interventi sulle fasce più in difficoltà". (ANSA).