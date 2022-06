Auto: Anav-Confindustria, transizione bus sia graduale

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "La transizione immediata alle alimentazioni alternative, volendo sostituire tutti i bus con anzianità superiore a 15 anni, richiederebbe da qui al 2033 tra i 18 e i 22 miliardi di euro in termini di costi complessivi attualizzati, mentre una transizione graduale comporterebbe un minore costo valutato sino a 7 miliardi di euro, risorse che potrebbero essere utilizzate per il potenziamento e la qualità dell'offerta di servizio". Lo sottolinea Anav, l'Associazione del trasporto di passeggeri con autobus di Confindustria, presentando uno studio sul tema del Politecnico di Milano.

"Una giusta gradualità nella transizione energetica sarebbe, peraltro, pressoché neutra sotto il profilo ambientale, con variazioni rispetto alla transizione rapida che, rapportate alle emissioni del settore allargato dei trasporti in Italia, restano comprese tra lo 0,1% e lo 0,3% per l'anidride carbonica e tra lo 0,1% e lo 0,4% per gli inquinanti", afferma l'associazione.

Ieri l'Italia ha proposto, insieme ad altri 4 Paesi, di posticipare l'eliminazione dei motori a combustione dal 2035 al 2040. L'Italia si è associata all'iniziativa con l'obiettivo specifico di ottenere modifiche al testo sotto esame sui veicoli commerciali, i biocarburanti e le produzioni di nicchia. (ANSA).