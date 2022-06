++ Giovani Confindustria, a noi manca la politica vera ++

(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "A noi manca la politica vera"; "c'è bisogno della Politica, quella con la P maiuscola" chiedono i Giovani imprenditori di Confindustria dal convegno di Rapallo dove hanno invitato i leader di partito. Oggi c'è bisogno - avverte il presidente Riccardo Di Stefano - di "un governo non solo stabile ma in grado di convincere gli investitori internazionali e le agenzie di rating della sua effettiva stabilità. Un governo che, fino al giorno delle elezioni, sia capace di garantire l'assenza di balletti, di do ut des e di concessioni strategiche a questo o a quel partito. Perché in un contesto critico servono risposte nette e puntuali". (ANSA).