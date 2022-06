++ C. Conti: agevolazioni distorsive, fisco sia equo ++

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Un sistema tributario "equo, condiviso e orientato alla crescita". E' uno degli obiettivi posti dal presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, Enrico Flaccadoro, alla parificazione del Rendiconto generale dello Stato. Le spese fiscali, ha detto invitando alla revisione delle agevolazioni e citando anche i bonus edilizi, costituiscono "un elemento di distorsione del prelievo, configurando in molti casi dei benefici non giustificati per gruppi specifici di soggetti, con effetti distributivi non sempre auspicabili," e "comportano una perdita di gettito rilevante" di alcuni punti di Pil (ANSA).