Sace: primo workshop di co-design con 11 Pmi

MILANO, 23 GIU - Undici imprese, piccole e Mid-cap provenienti da tutto il territorio nazionale e attive in diversi settori del Made in Italy, sono state le protagoniste del primo Workshop di Co-design organizzato a Milano da Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno al tessuto imprenditoriale nazionale.

Il progetto Co-design, spiega una nota, si sviluppa lungo cinque assi portanti: la digitalizzazione; la rete commerciale; le filiere del Made in Italy come fulcro del sistema imprenditoriale italiano; l'Education grazie ad un programma di formazione e sviluppo di competenze per le imprese; i business matching, un supporto concreto per facilitare l'incontro tra PMI italiane e primari buyer esteri.